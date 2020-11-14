Россиянам посоветовали больше молчать в общественных местах

В во время пандемии коронавируса лучше как можно меньше разговаривать с другими людьми и общаться более спокойно. Это поможет избежать выделения вирусных частиц, рассказал радио Sputnik главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Он отметил, что громкий разговор, при котором изо рта вылетает не только воздух, но и мелкие частицы слюны, может быть опасным, если ведется без масок и даже на достаточном расстоянии в 1,5 метра.

СИЗ - это важный элемент защиты от вирусов. Если средство защиты приходится снять, то стоит отойти от человека на безопасную дистанцию. Кроме того, эмоции могут влиять при общении на интенсивность выделения вируса. «Те люди, которые возмущаются, которые скандалят друг с другом из-за ношения масок, на самом деле делают только хуже», — заключил Тимаков.

В свою очередь, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев сообщил «Парламентской газете», что тяжелое протекание COVID-19 грозит только людям с хроническими заболеваниями, нарушениями имунной системы и кровообращения. Остальным гражданам при соблюдении элементарных правил (ношение масок, дистанцирование, дезинфекция рук и телефонов) практически ничего не угрожает. По словам Зверева, вероятность заражения от человека с тяжелой формой коронавируса выше, чем от человека, который болеет в легкой форме.

А врач общей практики Александр Доленко в интервью "КП" развенчал полезность бесконтактных термометров дома. Покупать прибор для домашнего использования - это бессмысленная трата денег, так как точность аппарата значительно хуже, чем у обычного безртутного стеклянного градусника.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Власти участили проверки в транспорте, "безмасочникам" выписывают штрафы и проводят профилактические беседы, а также проверки бизнеса. Для кафе, баров и ресторанов действует "комендантский час".