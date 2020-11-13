Кафе и рестораны Петербурга будут закрыты в новогоднюю ночь

Заведения общественного питания в городе на Неве в новогоднюю ночь будут работать до 23:00. Таким образом, отпраздновать наступление Нового 2021 года в заведении не получится, пишут "Невские новости" со ссылкой на аппарат вице-губернатора Евгения Елина.

Власти обсуждают возможности проведения проверок в заведениях в праздничную ночь.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ограничения на работу общепита действуют с конца октября. При этом приостановить рост заболеваемости в северной столице пока не удалось.

Губернатор Петербурга решил продлить "комендантский час" для ресторанов до середины января будущего года.