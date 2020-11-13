Количество организаций, получивших QR-коды для работы в пандемию, выросло в 2,5 раза

Более 100 тыс. организаций Санкт-Петербурга получили QR-коды, выдающиеся как подтверждение безопасной во время пандемии коронавируса деятельности. Как сообщили в пресс-службе Смольного, меньше чем за месяц количество полученных кодов выросло на 140,5%.

Так, по данным на середину октября, предприятий с кодами было примерно 41,5 тыс.

Как уточнили в правительстве города на Неве, инспекторы усилили контроль за деятельностью бизнеса и за месяц проверили более 40 тыс. объектов потребительского сектора.

С 26 октября проверки стали проводить чаще из-за роста заболеваемости в Петербурге. Для злостных нарушителей предусмотрены штрафы.

За две недели за отсутствие QR-кодов, разметок, масок и других СИЗ у сотрудников компаний составлено более семисот административных протоколов.

Как отмечает "ДП", не все бизнесмены поддерживают систему QR-кодов. В некоторых случаях это создает дополнительные трудности для и без того ответственных предпринимателей, а штрафы за отсутствие QR–кода для владельцев ИП составляют приличную сумму - до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 300 тыс. рублей.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", за неделю в метро выписали 150 протоколов нарушителям масочного режима в метро. Злостных нарушителей штрафуют, а с остальными инспекторы проводят профилактические беседы.