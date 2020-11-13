В Петербурге насчитали 1756 новых заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге за сутки прибавилось 1756 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, умер за последние сутки 61 человек, выздоровели 912.

Тест на коронавирус, по данным на 13 ноября, сдали более 40 тыс. человек. Под медицинским наблюдением остаются 3,3 тыс. пациентов.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", с 14 ноября приостанавливаются профилактические медицинские осмотры и диспансеризации.

Власти накануне также успели опровергнуть информацию о подготовке документа о возможном введении в городе пропускного режима, по примеру Москвы весной. В комитете по информатизации и связи подтвердили, что инициатива осенью не рассматривалась.