Петербуржцы, которые лечатся от коронавируса дома, получат лекарства бесплатно

Власти Петербурга и Минздрав РФ договорились о том, что пациенты, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, уже на этой неделе получат бесплатные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба администрации северной столицы.

Первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян уточнил, что также будет совершенствоваться нормативная база по работе с лекарствами, облегчающая работу медучреждений.

По его словам, обечпечение граждан лекарствами должно начаться оперативно.

Чиновники также обсуждали организацию колл-центров в городских поликлиниках и возможности тестирования новых систем для организации эпидемиологической помощи в Петербурге.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", представители Минздрава прибыли в наш город 8 ноября, чтобы помочь в сложной эпидситуации.