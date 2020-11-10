Ученые изменили дату пика коронавируса для петербуржцев

Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге придется на январские каникулы. Об этом в эфире радио Sputnik заявил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

По его словам, согласно математической модели, пандемия может развиваться по трем сценариям.



Пока в городе на Неве пандемия развивается по пессимистическому сценарию. Первый пик пандемии в городе превышен в два раза. В июне максимальные показатели составляли более 10 тыс. активных больных, сейчас превышают 23 тыс.

По данным ученого, пик пандемии придется на 7 января. Число заболевших может достичь 35 тыс. человек.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", за последние сутки число заболевших выросло на 1485 человек. В городе действует ряд ограничений для борьбы с ростом заболеваемости, однако власти не исключают ужесточения антикоронавирусных правил.