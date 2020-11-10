Медик рассказал, как коронавирус поведет себя в будущем году

Коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

По его мнению, система здравоохранения в 2021 году будет во всеоружии, поэтому четвертой волны и "чудовищных цифр" ждать не стоит. Гультяев напомнил, что этот коронавирус не первый в истории человечества, люди приспособятся и будут легче переносить заболевание.

Кроме того, в будущем году будет запущена вакцинация от коронавируса, что поможет борьбе с массовой заболеваемостью.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе продолжается ежедневный прирост заболеваемости. По данным на 10 ноября, заболели еще 1485 петербуржцев.