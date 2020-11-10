Медики предлагают перестать проводить концерты в помещениях

Концерты в условиях пандемии коронавируса и новых правил в Санкт-Петербурге лучше перенести из закрытых помещений. Об этом сказала "Невским новостям" врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

По ее словам, соблюсти социальную дистанцию, например, на стадионах будет намного попроще, чем в закрытых помещениях.

Она назвала ситуацию, когда зрителей (детей, как она выразилась) собирают в клубе А2, полным безобразием.

Идею иммунолога поставил под сомнение гендиректор концертного агентства Владислав Яколин. Например, врач не затронула финансовый вопрос. По словам Яколина, большие площадки на это не пойдут, поскольку у них очень большие издержки.

Кроме того, и на больших площадках далеко не всегда соблюдается дистанцирование. Так, на прошедшем 6 ноября в «Юбилейном» концерте группы «Алиса» на входе и у гардеробов образовались огромные толпы людей. Кроме того, традиционные давка и слэм были и у сцены.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", 9 ноября в городе вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Например, власти ограничили проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, однако правило не коснулось концертов, подтвердила пресс-служба комитета по культуре.

Власти не исключают ужесточения мер на фоне роста заболеваемости.