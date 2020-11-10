Петербургского терапевта оштрафовали на 50 тыс. рублей за коронавирусные нарушения

Врача-терапевта из восьмой поликлиники в Невском районе оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение санитарных требований в период пандемии. В объединенной службе судов города сообщили, что жалобу на медика подал житель города.

По его словам, терапевт не отправила в больницу и не изолировала другим способом заболевшего коронавирусом жильца коммуналки. Инцидент произошел в апреле.

Женщина-врач признала свою вину и пояснила, что нарушения были допущены из-за большой загруженности медиков, массового характера заболевания. Она рассказала, что коронавирусная инфекция у пациентки проходила в легкой форме.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на днях женщина с коронавирусной инфекцией сбежала от медиков прямо из машины скорой помощи. Ее местонахождение неизвестно.