Сотни учителей Петербурга заразились коронавирусом

Почти 600 петербургских педагогов заразились коронавирусом за весь период пандемии. Об этом рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, власти города получают от учителей обращения с просьбами разрешить работу из дома из-за роста заболеваемости в северной столице.

В Смольном уже прорабатывают возможность перевести учителей на удаленку, а также найти замену педагогам старше 65 лет.

В настоящее время на больничном находятся 587 учителей - впрочем, не все из-за коронавируса.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", с понедельника школьники перейдут на смешанную форму обучения: родители сами будут принимать решение о посещении ребенком школы. Для перевода ученика на удаленное обучение, родителям нужно написать соответствующее заявление.