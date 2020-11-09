Беглов напомнил петербуржцам, что число коек в ковид-госпиталях конечно

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан не пренебрегать мерами защиты от коронавирусной инфекции. Об этом он сказал, выступая в программе на «Радио России».

Градоначальник подчеркнул, что петербургские власти бросают все силы на то, чтобы город «избежал повторного локдауна». Новые ограничения будут вводиться исходя из эпидобстановки.

Петербуржцам стоит готовиться к любым сценариям, указал Беглов.

Он напомнил, что в больницах уменьшается число коек для пациентов с COVID-19.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с сегодняшнего дня в городе уже вступили в силу новые ограничения, однако, вероятно, власти предпримут ряд ужесточающих мер.

Кроме того, наш город посетили руководители Минздрава РФ, чтобы оценить ситуацию на месте.

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом увеличивается и на 9 ноября составил рекордные 1403 человека. В конце прошлой недели власти сообщали о планах открыть новые ковид-госпитали в северной столице.