Беглов напомнил петербуржцам, что число коек в ковид-госпиталях конечно

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан не пренебрегать мерами защиты от коронавирусной инфекции. Об этом он сказал, выступая в программе на «Радио России».
Градоначальник подчеркнул, что петербургские власти бросают все силы на то, чтобы город «избежал повторного локдауна». Новые ограничения будут вводиться исходя из эпидобстановки.
Петербуржцам стоит готовиться к любым сценариям, указал Беглов.
Он напомнил, что в больницах уменьшается число коек для пациентов с COVID-19.
Как писал "Санкт-Петербург.ру", с сегодняшнего дня в городе уже вступили в силу новые ограничения, однако, вероятно, власти предпримут ряд ужесточающих мер.
Кроме того, наш город посетили руководители Минздрава РФ, чтобы оценить ситуацию на месте.
Ежедневный прирост заболевших коронавирусом увеличивается и на 9 ноября составил рекордные 1403 человека. В конце прошлой недели власти сообщали о планах открыть новые ковид-госпитали в северной столице.