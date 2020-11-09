Беглов предложил специалистам Минздрава сделать Петербург образцовым городом по медпомощи

Губернатор Санкт-Петербурга предложил специалистам Минздрава объединить в городе лучшие организационные противоэпидемические практики страны. Как сообщили в администрации губернатора северной столицы, об этом Александр Беглов сказал на встрече с первым замглавы Минздрава Игорем Каграманяном и его помощником Оксаной Гусевой.

Градоначальник отметил, что Петербург готов стать модельным регионом в отработке оптимальной структуры помощи.



Также Беглов готов стать примером в организации резерва коек, работы call-центров и более активного внедрения телемедицины.

В ходе совещания стороны обсудили финансирование закупки лекарств для больниц Петербурга, а также перепрофилирование федеральных стационаров.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", делегация Минздрава прибыла в наш город из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. На 9 ноября в городе было выявлено 1403 новых заболевших коронавирусной инфекцией.