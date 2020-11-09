Дезинфекцией автобусов Петербурга будет специальный аппарат

Компания «АСКМ» расширила возможности Мобильного гигиенического центра (МГЦ). Если раньше он использовался только для дезинфекции медицинских учреждений, то теперь его будут использовать для борьбы с микробами и вирусами в общественном транспорте, сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

МГЦ менее чем заминуту уничтожает болезнетворные микроорганизмы в воздухе, на поверхностях, в вентиляции, убивая до 99,9% микробов. Работает аппарат автоматически, управление удаленное.

Кроме того, метод аэрозольного мелкодисперсного распыления, который применяется аппаратом, довольно экономный. Стоимость обработки салона одного автобуса удешевится более чем в два раза.