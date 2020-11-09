Глава Роспотребнадзора призвала ужесточить антикоронавирусные меры в ряде регионов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала усилить антикоронавирусные меры в ряде регионов. Речь идет о регионах, где рост заболеваемости превысил средний по России показатель, передает телеканал "Россия 24".

По ее словам, в некоторых регионах, например, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Пензенской области, половина населения не соблюдает элементарные правила - о ношении масок в транспорте.

Она добавила, что повышенный прирост в сутки отмечается в регионах, которые не запретили массовые мероприятия и не вводят ограничительных мер для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Из регионов СЗФО это Архангельская область и Республика Коми.

Идею усиления противовирусных мер поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", в северную столицу 8 ноября прибыли руководители Минздрава, чтобы помочь в сложной эпидситуации. Заболеваемость в городе продолжает расти, на 9 ноября зафиксировано 1403 новых заболевших.