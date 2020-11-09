Больная коронавирусом петербурженка вырвалась из скорой по пути в "Ленэкспо"

Зараженная коронавирусом петербурженка сбежала из машины скорой помощи по пути в инфекционный госпиталь в "Ленэкспо". Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

31-летняя женщина с подтвержденным диагнозом проживала в Киришах, скорую ей вызвала подруга. Заболевшая сбежала вечером в субботу, 7 ноября, рассказал источник.



Женщина сбежала по пути из Киришей в "Ленэкспо" прямо из машины. Где она сейчас, неизвестно. Ее ищет полиция, хотя примет беглянки у правоохранителй нет.

Официального подтверждения этим данным нет.

Ранее в соцсетях появилась информация от петербурженки, которая полежала в "Ленэкспо", о плохих условиях содержания в госпитале. По ее словам, пришлось находиться в непроветриваемом ангаре с неприятным запахом, с общими для всех туалетами и душевыми. Также женщина сообщила, что здесь же разместили людей с психическими болезнями, перевезенных из закрытых на карантин стационаров. Петербурженка пыталась связаться с губернатором Александром Бегловым, однако это ей не удалось.