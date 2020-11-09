Российские специалисты установили точность ПЦР-тестов

Тесты ПЦР ошибочны более чем в половине случаев, поэтому опираться на них при диагностике коронавируса нельзя. При постановке диагноза достаточно характерных клинических симптомов у пациента, считают специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами из других стран. Об их исследовании пишут "Известия".

Ученые и медики провели масштабное исследование проблемы диагностики коронавируса в России. Всего в выборку вошло 3,5 тыс. больных. У половины из них наличие вируса было подтверждено лабораторным тестом, у остальных же были отрицательные результаты, но специфические симптомы и состояние легких указывали на заболевание коронавирусом.

Значимых различий в симптоматике и тяжести течения инфекционного процесса обнаружено не было. Таким образом, ученые пришли к выводу, что опираться в первую очередь на результаты тестирования неверно. Специалисты указывают, что диагноз нужно ставить на основании клинической картины.

Профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит подчеркнул, что данные статистики и реальная картина могут различаться, так как в статистику не входят люди, у которых коронавирус не подтвержден лабораторно.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в Минздраве ранее подтвердили низкую информативность ПЦР-тестов. По данным специалистов ведомства, 30-40% таких анализов в РФ ошибочны, однако не из-за самого теста, а из-за неправильного сбора биоматериалов.