В Петербурге опять рекорд по заболевшим коронавирусом - 1403 человека за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки прибавилось 1403 новых заболевших коронавирусом. Как сообщает ИЦК, умерли 19 человек, выздоровели 712.

Всего в России за последние сутки выявлено 21 798 новых случаев коронавируса, зафиксировано 256 летальных исходов, выздоровели 10 722 человека.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с сегодняшнего дня в городе вступили в силу новые ограничения. С 9 по 29 ноября запрещена работа всех фуд-кортов за исключением расположенных на АЗС, вокзалах и в аэропорту. Закрываются детские игровые комнаты в ТЦ, учреждения допобразования переводятся на удаленку до конца декабря. Ресторанам, кафе и барам запрещено работать после 23 ч. Запрещаются массовые мероприятия численностью более 70 человек, а также людные банкеты и свадьбы.

Работодателям предписано перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 65 лет и тех, у кто страдает хроническими заболеваниями, а также минимум 30% работников прочих категорий.

Кроме того, в Петербург прибыло руководство Минздрава на фоне ежедневно растущего числа новых заболевших. С ситуацией будут разбираться первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева.

Также с 9 ноября дети возвращаются в школы. Учебные заведения Северной столицы начнут работать по системе смешанного обучения: все желающие родители смогут подать заявление на "дистанционку". Вернуться к обычной учебе ребенок сможет в любой момент.