Витамин солнца может оказать влияние на течение коронавирусного заболевания

Недостаток в организме витамина D может стать причиной более тяжелого течения коронавируса. Такие выводы сделала группа британских врачей, пишет РИА Новости.

Там, где люди живут с сезонным дефицитом витамина D, чаще регистрируются тяэелые случаи заолевания.

По данным британских ученых, дефицит витамина D - доминирующий фактор риска.

Специалисты подчеркнули, что исследование еще не закончено - для полноценны выводов нужно, чтобы прошел год с момента начала сбора данных, а эпидемия началась лишь полгода назад.

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал данные британских ученых. По его словам, недостаток любых витаминов в организме приводит к ухудшению защитных и регенерационных функций.