Больше трети петербуржцев привились от гриппа

В Санкт-Петербурге прививки сделали около 40% жителей города. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день в Петербург поступило более 1,3 млн доз вакцины для взрослых и свыше 400 тыс. доз для детей и беременных женщин.

Вакцинации беременных, детей и людей с хроническими заболеваниями уделяется особое внимание.

Всего в 2020 году планируют привить от гриппа более 3 млн горожан.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", пока о дате начала массовой вакцинации от коронавируса не сообщается. Однако сегодня стало известно, что петербургская компания будет заниматься выпуском отечественной вакцины "Спуткник V".