Академик РАН: Перчатки бесполезны в борьбе с коронавирусом

Перчатки не защищают от заражения коронавирусом, а наоборот, помогают заразиться другими заболеваниями. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

По его словам, перчатки - это коммерческий проект. А вирус вовсе не передается через поверхности, что подтверждают исследования, отметил Зверев.

При этом ношение перчаток приводит к появлению дерматита, на них собираются бактерии и грибки, а трогать лицо люди не перестают. Между тем, на коже рук обычно присутствует естественный защитный слой, который убивает болезнетворные живые организмы, отметил ученый.

Он призвал размещать в сети призывы правильно носить маску, так как если все будут соблюдать это правило и делать все верно, то распространение вируса уменьшится.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", ученые пришли к выводу, что основной путь распространения COVID-19 - воздушно-капельный.