В Петербурге ужесточат контроль за масочным режимом

Власти Санкт-Петербурга договорились с полицией и Роспотребнадзором о совместных рейдах для соблюдения масочного режима. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил вице-губернатор северной столицы Евгений Елин.

По его словам, будут следить за ношением масок и соблюдением режима самоизоляции. Также инспекторы будут проверять кафе, рестораны, которым предписано закрываться в 23 ч.

Елин уточнил, что договоренность о совместных рейдах с полицией уже достигнута.

По данным руководства метрополитена, за октябрь пассажирам подземки выписали три сотни штрафов за неношение масок. А за 3-4 ноября в транспорте инспекторы обнаружили 485 «безмасочников». Однако привлечь к административной ответственности удалось лишь 29 из них.