Вакцину от коронавируса начнут производить в Петербурге в будущем году

Петербургский завод «Фармасинтез-Норд» будет выпускать разработанную в РФ вакцину от коронавируса «Спутник V». Как сообщает пресс-служба фармацевтической компании, уже подписано соглашение о передаче технологической документации с производителем вакцины — центром им. Гамалеи.

В октябре в ходе аудита специалисты центра подтвердили, что петербургский завод может заняться производством вакцины. Оборудование для этого уже подготовлено.

К производству хотят приступить в начале 2021 года в промышленном масштабе.

Отметим, что всего в РФ производить "Спутник V" будут пять компаний, включая одну петербургскую.