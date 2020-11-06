Врач рассказал, что нельзя есть при коронавирусе

Медицинский блогер Филипп Кузьменко перечислил продукты, которые стоит исключить из рациона при коронавирусе.

Как сообщает Sputnik, нужно поддерживать правильный водно-солевой баланс, поэтому необходимо свести к минимуму употребление соленого. Стоит увеличить употребление простой воды.

По словам Кузьменко, соль загущает кровь, а это может косвенно повлиять на течение коронавируса.

Лучше совсем отказаться от алкоголя, поскольку он приводит к обезвоживанию организма, подчеркнул эксперт.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", на сегодня в городе насчитали 1171 заболевшего коронавирусом. В северной столице будут ужесточены антикоронавирусные правила из-за роста заболеваемости.