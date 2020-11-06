Еще одна больница Петербурга начала прием коронавирусных пациентов

Сегодня начал прием коронавирусных больных Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова, где подготовлены 300 коек. Об этом сообщили в Смольном.

900 коек развернуто во второй горбольнице, она начнет работать на прием коронавирусных больных с 10 ноября.

Накануне начала принимать пациентов с COVID-19 Мариинская больница: там находится 586 инфекционных и 42 реанимационные койки.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на утро 6 ноября суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1171 человека, снова побив рекорд.