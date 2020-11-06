В Петербурге снова рекорд по заболевшим - 1171

В Санкт-Петербурге третий день подряд регистрируется суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией свыше тысячи человек. Как сообщает ИЦК, на 6 ноября за сутки прибавился 1171 заболевший. Скончались 54 человека, выздоровели 563.

За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса, зафиксировано 378 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 16 955 россиян.

Из-за роста заболеваемости власти города приняли ряд новых ограничений. Так, с 9 ноября закрываются фуд-корты, детское допобразование возможно только в дистанционном формате. Предписано перевести треть сотрудников на удаленку, а пожилым гражданам рекомендовано оставаться дома. Для них будут работать волонтеры.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", родителям школьников предстоит самим определить форму обучения своих чад.