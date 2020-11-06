Петербургским школьникам устроят смешанную форму обучения

Школы Санкт-Петербурга после завершения осенних каникул, продленных до двух недель, вернутся к обычному режиму работы. При этом дети смогут учиться дистанционно, если того пожелают родители, сообщила на своей странице "ВКонтакте" вице-губернатор Ирина Потехина.

По ее словам, для перевода детей на дистанционку родителям нужно написать соответствующее заявление.

Организация процесса обучения будет обсуждаться с классным руководителем, а проверка домашних заданий устанавливаться отдельно в каждом конкретном случае. Кроме того, школьникам предстоит получить доступ к порталу дистанционного обучения.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее на странице Потехиной прошел опрос о форме обучения для школьников с 9 ноября, когда закончатся каникулы. Только четверть родителей проголосовали за дистанционку.