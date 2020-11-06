В Смольном назвали дату предполагаемого пика коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией для петербуржцев ожидается к декабрю. Об этом в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он указал, что Новый год горожанам придется отмечать, имея пиковые значения по заболеваемости.

Лисовец отметил, что рост числа заражений отчасти связан с тем, что в городе выросли объёмы тестирования. В частности, выявляются бессимптомные носители инфекции.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", власти города вводят новые ограничения с 9 ноября - закрывают фуд-корты, детские кружки и секции, отправляют на удаленную работу пожилых сотрудников и треть штата.

Причиной принимаемых мер стал рекордный рост заболеваемости в Петербурге.