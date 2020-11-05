Петербург не досчитался в этом году 90% трудовых мигрантов

За девять месяцев в Петербург прибыло на 88,1% меньше мигрантов, чем в прошлом году. По данным управления по вопросам миграции ГУ МВД по городу и региону, в Северную столицу приехали чуть более 213 тысяч иностранных граждан. В прошлом году за этот период в город въехали на 1,6 млн иностранцев больше.

В Смольном "ПД" рассказали, что работодатели города почувствовали нехватку людей. Как следствие, рабочая сила может подорожать.

В 2021 году в городе примут ряд решений по возобновлению притока мигрантов.

Проблемы, в первую очередь, возможны в строительстве, в сфере торговли, сервиса и ЖКХ, указали в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", в комитете по труду и занятости северной столицы в конце октября заявили о колоссальном дефиците рабочей силы в общепите, строительстве и торговле. Причем, речь идет не только о трудовых мигрантах из других стран, но и о наших согражданах из регионов, которых пока некем заменить.