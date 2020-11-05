В Смольном решат вопрос о формате обучения в школах в ближайшие пару дней

В администрации Петербурга пока не решили, в каком формате будут обучаться школьники. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на комитет по образованию города.

Пока вопрос обсуждается. В комитете полагают, что формат обучения будет определен "сегодня-завтра".

Каникулы заканчиваются 8 ноября.

Напомним, в эти дни на странице вице-губернатор Петербурга Ирины Потехиной "ВКонтакте" идет голосование для родителей, обучаться ли их детям дистанционно или продолжить очно ходить на занятия. Большинство родителей - три четверти - проголосовало за очную форму обучения. К настоящему моменту в голосовании приняли участие свыше 107 тыс. человек.

Между тем, как писал "Санкт-Петербург.ру", город продолжает бить рекорды по заболеваемости. На 5 ноября за сутки прибавилось 1093 новых заболевших коронавирусом.