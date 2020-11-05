Власти Дании решили уничтожить всех норок для борьбы с COVID-19

Власти Дании решили уничтожить до 17 млн норок на сотнях ферм страны, так как у животных выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2, опасную для человека. Об этом сообщает ВВС News со ссылкой на премьер-министра Метте Фредериксен.

По ее словам, мутировавший коронавирус нашли на пяти фермах в Ютландии. Его уже подхватили 12 человек.

Коронавирус выявили более чем на двух сотнях ферм страны, на 67 из них всех животных уже уничтожили.

Особенную опасность представляет то, что разрабатываемая в стране вакцина может стать неэффективной, если распространится новый штамм вируса.



Отметим, что Дания занимает лидирующую позицию в Европе по производству меха норок.

Ранее уничтожением норок из-за коронавируса занимались Нидерланды и Испания.