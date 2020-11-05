Жители Петербурга отсудили у работодателей деньги за увольнение во время пандемии

Районные суды Петербурга начали рассматривать иски граждан к работодателям об увольнениях в период пандемии. Об этом сообщили в рбъединенной пресс-службе судов.

В основном после обращения в суд стороны заключают мировые соглашения. Однако ряд петербурженок отсудили у работодателей компенсации.

Так, две работницы ООО «Кайндхелп», уволенные весной, отсудили у работодателя более 100 тыс. рублей заработной платы, а отчисления налоговых и иных обязательных платежей.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в России наметилось снижение уровня официальной безработицы. В целом за период пандемии число официально зарегистрированных безработных граждан РФ увеличилось на 1,3 млн человек.