В Минздраве сообщили, что до 40% тестов на коронавирус - ошибочные

30–40% тестов на коронавирус COVID-19 могут давать ложноотрицательный результат. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Он подчеркнул, что с тестами все в порядке, однако пока страдает качество взятия материала для исследования.

Важно, насколько поверхностно был взят мазок, а также время взятия материала. Авдеев отметил, что на ранних стадиях заболевания больше шанс получить положительный результат.

Также эксперт рассказал об инкубационном периоде коронавируса. По данным ВОЗ, он длится от двух до десяти дней. По данным Минздрава РФ - от двух до 12 дней.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в северной столице за последние сутки зафиксировали 1093 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Власти продолжают расширять коечный фонд для больных COVID-19.