Власти Петербурга задумались об ужесточении антикоронавирусных мер

В Петербурге могут снова ужесточить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Этот вопрос сегодня, 5 ноября, будут обсуждать в Смольном.

По итогам планируется внесение изменений в постановление №121, регламентирующее жизнь северной столицы во время пандемии.

Среди предлагаемых ограничений введение обязательной самоизоляции для горожан старше 65 лет (сейчас носит рекомендательный характер). Работодателей могут обязать перевести на удаленную работу часть своих сотрудников. Также возможно закрытие фуд-кортов в ТЦ, пишет Neva.Today.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", заболеваемость в городе перевалила за тысячу в сутки. Планируется перепрофилирование дополнительных койко-мест для больных коронавирусом.