Коечный фонд Петербурга заполнен на 91%

Коечный фонд Санкт-Петербурга для больных коронавирусной инфекцией заполнен на 91%. Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, планируется развернуть в городе больше мест для пациентов с COVID-19.

На 5 ноября заболевших коронавирусом принимают 18 больниц северной столицы. В общей сложности в городе развернуто 8653 койки, из которых свободно 803 койки (9%).

Койки развернули в Мариинской больнице - готовы 586 инфекционных и 42 реанимационные койки. С сегодняшнего дня учреждение начинает прием пациентов.

С 6 ноября Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова возобновит прием пациентов с коронавирусной инфекцией (300 коек). Кроме того, с 10 ноября помощь больным COVID-19 начнется оказывать Городская больница №2 (900 коек).

По словам Эргашева, ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", по данным на 5 ноября, за сутки в городе заболели еще 1093 человека.