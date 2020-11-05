Вирусолог рассказал о факторе, который влияет на повторное заражение COVID-19

Основной защитой от коронавируса является естественный иммунитет человека, поэтому повторно заболеть можно, если при первом заражении иммунитет был очень слабо выражен. Например, это может произойти при бессимптомном протекании заболевания, рассказал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью "Спутнику".

Альтштейн призвал людей, уже переболевших коронавирусом, также соблюдать масочный режим и социальную дистанци. Повторное заражение может быть крайне неприятным, отметил ученый.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", на 5 ноября в северной столице прибавилось 1093 новых заболевших коронавирусом.