Московских старшеклассников оставили на дистанционном обучении

Дистанционное обучение для старшеклассников школ в Москве продлено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте, добавив, что это сделано для дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом.

По словам мэра, динамика заболеваемости в столице в последние пару недель снижалась, а сейчас снова растет. Собянин отметил, что многие ученики хотят вернуться на очное, однако пока "рано расслабляться".

Таким образом, московские школьники будут учиться дистанционно целый месяц - решение об удаленке было принято в середине октября и с 19 октября ученики 6-11 классов начали учиться дома.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в ходе голосования на странице вице-мэра Петербурга за введение в школах дистанционного обучения высказались только 25% родителей петербургских школьников. Три четверти голосовавших предпочитают очное обучение даже в период пандемии.

Пока петербургские школьники находятся на каникулах.