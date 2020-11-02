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В Смольном назвали условия госпитализации петербуржцев с подозрением на коронавирус

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© Фото: pixabay.com

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При решении вопроса о госпитализации врач обращает внимание на температуру, возраст и сатурацию.

В комитете по здравоохранению Петербурга ответили на вопрос, когда человека могут увезти в больницу из-за коронавируса. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи департамента Лариса Соловьева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Говоря о, по мнению некоторых горожан, критичности ситуации в Петербурге, Соловьева успокоила горожан, что все под контролем, свободные койки в госпиталях есть.

Она объяснила, в каком случае скорая помощь может увезти пациента в больницу. Показателями к госпитализации могут быть высокая температура, низкая сатурация кислорода и преклонный или совсем юный возраст. Также причиной определения пациента в стационар может стать жизнь в коммуналке.

Если у пациента присутствуют все показания, то его увозят в больницу в тот же день.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", власти города не исключают ужесточения антикоронавирусных ограничений при ухудшении ситуации с заболеваемостью.

На 2 ноября в городе зафиксировали 923 новых случая.

Отметим, что британские специалисты пришли к выводу, что истинный уровень смертности от COVID-19 в странах с высоким уровнем дохода составляет один процент, но значительно ниже в странах с низким уровнем доходов и более молодым населением.

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