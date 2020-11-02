Роспотребнадзор: Большинство завозных случаев коронавируса - из Турции

Абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Всего выявлено более 10 тыс. положительных завозных тестов. Из них подавляющее большинство - 90% - вернувшиеся из Турции туристы.

С 1 января (авиасообщение между Москвой и Анкарой, прерванное в марте, было возобновлено в августе) в Турции побывали около 1,5 млн россиян.

Возможно, как мера борьбы с такой статистикой будет сокращение числа авиарейсов между Россией и Турцией, сообщил источник «Интерфакса».

Как писал "Санкт-Петербург.ру", посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что с момента открытия авиасообщения коронавирус был выявлен у 326 российских туристов, 11 человек умерли.