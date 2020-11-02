Россиян планируют прививать "ЭпиВакКороной" в 2021 году

Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» начнутся уже в этом году, не позже декабря. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью порталу Стопкоронавирус.рф.

Специалист уточнил, что испытания будут идти полгода со дня вакцинации последнего добровольца, а всего их 40 тыс.

Максютов также рассказал, чем вакцина "Вектора" отличается от зарегистрированной в августе вакцины центра им. Гамалеи «Спутник V». "ЭпиВакКорона" обладает эффективностью против генетически разнородных штаммов, так как содержит только короткие участки вирусного белка. За счет них формируется иммунный ответ, пояснил специалист.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", массовая вакцинация от COVID-19 в РФ еще не началась.