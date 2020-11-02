В Смольном не исключают новых коронавирусных ограничений

Власти Петербурга ожидают пик коронавируса примерно в конце декабря или январе. Об этом, как пишет АБН, рассказал замглавы комитета по здравоохранению северной столицы Андрей Сарана.

Он выразил надежду, что продленные школьные каникулы и усиление масочного режима помогут избежать резких скачков заболеваемости.

По словам Сараны, число случаев может уменьшиться, если люди во время каникул будут сидеть дома.

Он подчеркнул, что прежде чем вводить новые ограничения, необходимо будет произвести математические расчеты нагрузки на систему здравоохранения. Речь идет про такие ограничения, как обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, а также продление каникул для школьников еще на две недели.

Чиновник отметил, что в петербургских стационарах заготовили 13 тыс. койко-мест для пациентов с коронавирусом.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", сегодня, 2 ноября, в городе снова побили рекорд по заболеваемости - за сутки прибавилось 923 новых случая.