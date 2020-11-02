Петербуржцы стали больше экономить на фоне пандемии коронавируса

Расходы петербургских семей сократились почти на 14% во втором квартале 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сумма трат чуть меньше 24 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного консалтинговой компанией «Финэкспертиза».

По мнению аудиторов, сильно повлияли на траты пандемия коронавируса и снижение уровня благосостояния горожан.

Например, горожане стали реже ходить в рестораны и кафе, в кино, так как подобные развлекательны заведения были долгое время закрыты.

Кое-кто урезал расходы сознательно, пытаясь создать для себя "резервный фонд".

При этом большинство, отметили эксперты, попросту были вынуждены урезать расходы.

В целом по стране снижение расходов семей опустилось до уровня кризисного 2008 года.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", сегодня курс евро достиг уровня декабря 2014 года - около 94 рублей.