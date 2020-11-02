Петербуржцы спросили Беглова об удаленке для школьников

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову стали поступать вопросы от родителей школьников о том, будут ли ученики отправлены на удаленное обучение после окончания осенних каникул. Об этом пишут в комментариях на официальной странице градоначальника «ВКонтакте».

В частности, родители упомянули растущую заболеваемость коронавирусом - числа каждый день бьют рекорды. Кое-кто отметил, что детей "страшно отправлять в школу".

Пока ответа на вопрос не появлялось.

Отметим, что каникулы завершатся 8 ноября.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на 2 ноября число новых заболевших составило 923 человека.