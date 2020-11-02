Число заболевших коронавирусом петербуржцев перевалило за девять сотен

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано 923 новых случая коронавирусной инфекции. Как передает ИЦК, число умерших за сутки - один человек, число выздоровевших - 449.

В целом по стране выявлено 18 257 новых заболевших, зафиксировано 238 летальных исходов, выздоровели свыше 10 тыс. человек.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", власти продолжают перепрофилировать медучреждения под работу с ковид-больными. Так, 1 ноября Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова возобновил прием пациентов с коронавирусом (250 коек). Ранее на прошлой неделе начал работу павильон 7 "Ленэкспо" для легких пациентов, а также Университет им. И. И. Мечникова (178 коек). 6 ноября полностью под ковид-стационар переведут Мариинскую больницу.