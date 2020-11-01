Опубликованы результаты поисковых запросов о потере обоняния

«Яндекс» начал открывать информацию о динамике поисковых запросов об одном из симптомов коронавируса. Данные о потере обоняния планируется обновлять каждый день, передает РИА Новости.

На графиках можно будет отследить изменение числа запросов о потере чувства запаха, а также число выявленных за сутки заболевших на 1 млн населения.

В «Яндекс» пояснили, что связь двух показателей (запросов и данных о заболевших) опосредованная.

В частности, на количество запросов могут влиять новости и слухи, а также получение информации не из интернета.

"Яндекс" с начала пандемии коронавируса публикует на главной странице своей поисковой системы статистические данные о заболевании. В зависимости от периода течения пандемии в "Яндексе" обращают внимание на разные показатели - рост заболеваемости, количество выздоравливающих и т.д.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", 1 ноября в России выявили рекордный прирост заболевших COVID-19, за последние сутки он составил 18 тыс. 665 человек.