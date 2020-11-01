В Турции от коронавирусной инфекции скончались одиннадцать граждан РФ

Как минимум 11 россиян, заболевших коронавирусом, умерли в Турции. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

По ее словам, всего в Турции коронавирусной инфекцией заразилось не менее 326 российских туристов.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов рассказал "Интерфаксу", что с начала августа (когда возобновили авиасообщение между Турцией и Россией) курорты и другие города посетили более миллиона российских граждан.

Посол уточнил, что в больницах в эти дни находится 31 человек, самоизолированы в местах отдыха 87 человек.

Ранее сообщалось, что 29 октября в Анталье скончался после заболевания COVID-19 60-летний россиянин. Он отдыхал на курорте с конца сентября, а инфекцию у него обнаружили через неделю после прибытия.