Мариинскую больницу переводят на работу с коронавирусом

В Петербурге продолжается перепрофилирование больниц для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. С 6 ноября Мариинская больница полностью перейдет на прием пациентов с коронавирусом, сообщил председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, на этой неделе в северной столице госпитализировали на 18% больше пациентов с COVID-19 и подозрением на него, чем на предыдущей.

В настоящее время заболеваемость растет и в сутки госпитализируют около шести сотен человек.

Лисовец пояснил, что особую нагрузку медучреждения испытывают в выходные, поэтому иногда возникают очереди из скорых. Например, они наблюдались 26 октября у нескольких больниц, указал глава комитета.

На этой неделе легких больных коронавирусом начал принимать седьмой павильон «Ленэкспо», а также Университет им. И.И. Мечникова.

Лисовец призвал петербуржцев соблюдать ограничения и ограничить свои контакты.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на 1 ноября за сутки зарегистрировали 896 новых заболевших.