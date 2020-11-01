Англичан закрывают по домам почти на месяц из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу вечером объявил о введении новых ограничительных мер в одной из частей страны - Англии.

Как пишет "Интерфакс", в среду, 4 ноября, в Лондоне будет голосование в парламенте, а с четверга, 5 ноября - самоизоляция. Она продлится почти месяц.

Согласно распоряжению премьера, англичане должны будут оставаться дома, а выходить только, чтобы добраться до работы или учебного заведения (школы и вузы продолжат работать). Также можно выходить в магазин и аптеку. Тем, у кого есть нуждающиеся в помощи близкие, также можно выходить. Жителям Англии также разрешают прогулки и занятия спортом.

При этом закрыты для посетителей бары и рестораны - торговать можно только навынос или с помощью доставки.

Закрываются и все непродовольственные магазины, точки сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты и т.п.), спортивные залы, развлекательные центры.

Временно приостанавливаются поездки за рубеж в туристических целях, по работе выезжать все еще можно.

Прирост за сутки в Великобритании составляет более 21 тыс. человек. Руководители других частей страны - Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии - определяют действующие на их территории ограничения автономно.