Сотни военных химиков занялись дезинфекцией Петербурга

Более тысячи военных химиков привлекли к дезинфекции детсадов, медучреждений и магазинов. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащие подразделения радиационной, хим- и биозащиты (свыше тысячи человек) каждый день дезинфицируют как воинские части, так и другие соцобъекты.

Обработку проводят специальным раствором. Важными объектами стали остановки общественного транспорта, дороги, фасады зданий, территорию у продовольственных и хозяйственных магазинов, а также детские сады и медучреждения.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ситуация с коронавирусом в северной столице пока не стабилизируется. 1 ноября зафиксировали очередной рекорд – 896 заболевших за сутки.