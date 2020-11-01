Специалист рассказал, кому нельзя прививаться от коронавируса

Прививка от коронавируса может не оказать должного воздействия в определенных случаях. Об этом заявил врач-инфекционист Георгий Викулов, передает радио Sputnik.



По словам специалиста, у одного процента жителей России из-за особенностей организма может не быть никакого иммунного ответа или очень слабый ответ на вакцину.

Как указал Викулов, вакцинация от коронавируса противопоказана при обострении хронических заболеваний, ОРВИ, гриппа и инфекции. В случае обострения, процедура может быть безуспешной, подчеркнул он.

В некоторых случаях пациенту нужно просто подождать удачного момента для прививки. Подобрать хорошее время вакцинации помогут иммунолог или аллерголог.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в России уже разработана и зарегистрирована вакцина от коронавируса. Ее можно сделать добровольно.