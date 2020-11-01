Россияне смогут летать в Японию

Россия с 1 ноября возобновила авиасообщение с Японией. Самолеты будут летать в Токио из Москвы и Владивостока.

Как напомнили в оперштабе, решение о возобновлении полетов принимается сторонами на основе данных по заболеваемости в стране (на 100 тыс. населения за две недели).

"Санкт-Петербург.ру" писал ранее, что авиасообщение РФ с другими странами было приостановлено весной из-за пандемии коронавируса. Послабления начали вводиться летом. Так, с августа россияне могут летать в Турцию и некоторые страны Европы и Азии.